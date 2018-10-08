Elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir'de bir binanın bodrum katında elektrik kontağından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta gerçekleşti. Bir binanın bodrum katında bulunan elektrik kontağında çıkan alevler yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın depo olarak da kullanılan bodrum katını sardı. Katta çıkan yoğun dumanları fark eden sokak esnafı durumu Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, önce yangının çevre iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı önlem aldı. Daha sonra bodrum kata inen ekipler, tazyikli su ile yangına müdahale etti. Yangın büyümeden alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışmaları ve duman tahliyesi yaptı.

Öte yandan çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, sokak esnafı yangına müdahalede bulunan itfaiye er ve çavuşlarına maruz kaldıkları dumandan etkilenmemeleri adına su ve ayran ikramında bulundu.