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12 Temmuz 2018 15:31

Elektrikçilere eğitim

Eskişehir Elektrikçiler Odası tarafından üyelerine yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Elektrikçilere eğitim

12 Temmuz 2018 15:31


Eskişehir Elektrikçiler Odası tarafından üyelerine yönelik düzenlenen seminere, Almanya Biberach Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı ve Federasyon Eğitim Danışmanı Levent Özden konuşmacı olarak katıldı.


Esnaf Kefalet Düğün Salonunda gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Cafer Adıgüzel, bu tür eğitimlerin devam edeceğini vurguladı. Daha sonra seminere geçildi.


Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Prof. Dr. Kaşıkçı, elektrik tesislerinde IEC ve EN standarları, güvenlik, koruma, topraklama sistemleri ve hesapları, potansiyel dengeleme, topraklama ölçümü ve hesapları ile Türkiye’de AG projelerinde yapılan hatalar hakkında bilgi verdi.


Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı, 18 yıldır üniversitede eğitim verdiğini ve Almanya adına standart çalışmaları yaptığını aktardı. Dünyanın artık akıllı şebekeler üzerine kafa yorduğunu aktaran Kaşıkçı, “Dünya bugün akıllı şebekeleri konuşuyor. Artık son 50 yılın işi bu olacak. Mühendisler bu alanda çalışacak. Sadece nükleer ve termik santral yok, güneş ve rüzgar santralleri artık var” dedi.


Elektrikli araç konusunda ise Kaşıkçı, “Elektrikli arabalar Avrupa’nın bir numaralı konusu. Üretmek değil, boşalan bataryayı nasıl doldururuz o konuda çalışıyorlar” diye konuştu.




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