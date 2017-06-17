Emek Mahallesi’nde 6 bin kişi iftarda bir araya geldi

Odunpazarı Belediyesi; Erenköy, Tarihi Odunpazarı Bölge, Ihlamurkent, Çankaya, Yenikent, Gökmeydan, 75. Yıl Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iftar programlarının ardından Emek Mahallesi’nde iftar programı düzenledi. Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen iftar programına; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demirbilek, CHP Odunpazarı Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, Odunpazarı Belediyesi başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emek Mahallesi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti. Başkan Kurt, bir süre mahalle sakinleri ile sohbet etti. Başkan Kurt ile birebir konuşma fırsatı yakalayan mahalleliler ise Başkan Kurt’a dilek ve şikayetlerini iletti. İftar yemeği sonrasında Odunpazarı Tiyatro Müdürlüğüne bağlı tiyatrocular, Hacivat- Karagöz ile orta oyunu gösterisi yaptı. Odunpazarı Belediyesi Ramazan etkinlikleri, 19 Haziran 2017 Pazartesi günü Osmangazi Mahallesi Eski Muhtarlık Alanı’nda gerçekleştirilecek iftar programı ile sona erecek.