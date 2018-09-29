Emekli öğretmenden anlamlı ziyaret

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan emekli öğretmen İsmail Eryılmaz, yaklaşık 14 yıl görev yaptığı okulu ziyaret ederek yöneticilere Türk bayrağı hediye etti ve yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.

Yeni eğitim öğretim yılı münasebetiyle, 1983 -1997 yılları arasında öğretmenlik yaptığı Kırka Atatürk İlkokulunu ziyaret İsmail Eryılmaz, okul yönetimi adına getirmiş olduğu Türk bayrağı hediyesini Okul Müdür Yardımcısı Ayfer Kızılkaya'ya hediye ederek başarılar diledi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada emekli öğretmen İsmail Eryılmaz; ''Senelerimizi verdiğimiz okulumuzdan ayrılmak zor, burada bir çok anımız geçti. Okuttuğum öğrenciler başarılı iş insanı oldular, avukat olan var, doktor olan var ve hatta en kutsal meslek olan öğretmen olan var. Biz onlara önce vatan sevgisini, Atatürk sevgisini öğrettik. Onlara paylaşmayı kısaca sevgiyi öğrettik. Kimi zaman onlarla bir araya geliyoruz ve bu bizleri mutlu ediyor. Sadece buraya gelmedim Kırka'mızdaki diğer okullara giderek onları da ziyaret ettim başarılar diledim'' diye belirtti.

Kırka Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Ayfer Kızılkaya ise; ''Ben bu sene tayin oldum. Sizi tanımak güzel oldu. Ziyaretiniz bizleri çok memnun etti. Eğitim için elimizden geleni yapıyoruz. Anlattıklarınız bize örnek teşkil edecek'' diye belirtti.