Emekli Tuğgeneral Çetin Dökmen, son yolculuğuna uğurlandı

Dökmen’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, getirildiği Sami Ramazanoğlu Camiinde İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığa defnedildi. Oldukça üzgün olan Aslan’ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Dökmen, 1959-95 yıllarına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığında çeşitli kademelerde görev yaptı. 1975-95 yılları arası ise Eskişehir Hava İkmal Komutanlığında görev yapan Çetin Dökmen 1995 yılında Tuğgenaral olarak emekli oldu.

Cenazeye, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Çetin Dökmen’in ailesi, yakınları ve çok sayıda askeri erkan katıldı.