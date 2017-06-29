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29 Haziran 2017 18:46

Emekli Tuğgeneral Çetin Dökmen, son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de uzun süre görev yapan ve dün akşam hayatını kaybeden Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli Tuğgeneral Çetin Dökmen (80) düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli Tuğgeneral Çetin Dökmen, son yolculuğuna uğurlandı

29 Haziran 2017 18:46


Dökmen’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, getirildiği Sami Ramazanoğlu Camiinde İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığa defnedildi. Oldukça üzgün olan Aslan’ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.


Dökmen, 1959-95 yıllarına kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığında çeşitli kademelerde görev yaptı. 1975-95 yılları arası ise Eskişehir Hava İkmal Komutanlığında görev yapan Çetin Dökmen 1995 yılında Tuğgenaral olarak emekli oldu.


Cenazeye, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Çetin Dökmen’in ailesi, yakınları ve çok sayıda askeri erkan katıldı.




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