Emekliler yurttaş değil mi?

Kaynak yok bahanesiyle ülkenin büyümesinden pay verilmeyen emeklilerin maaşlarının, sahte enflasyon oranları kadar artırıldığın ve reel olarak erimelerine yol açıldığını belirten Başaraner, “Emeklilere büyümeden pay verilmediğine göre, bu ülkenin yurttaşı olarak görülmüyorlar. Zira bir ülke büyüyorsa o ülkede yaşayan her yurttaş o büyümeden pay alma hakkına sahiptir. Büyümeden emeklilere pay vermeyen hükümete soruyoruz. Siz emeklileri yurttaş olarak görmüyor musunuz?” şeklinde konuştu.

Dini bayramlarda emekli maaş ödenmesinin 1-2 gün öne çekilmesinin hükümetin lütfuymüş gibi haber yapıldığını hatırlatan DİSK Emekli Sen Şube Başkanı Suat Başaraner şunları söyledi:

“Biz sendika olarak emeklilere hak ettikleri miktar banka promosyonu verilmesi mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. 15 yıldır emeklilerin hiçbir soruna gerçekçi çözüm üretemeyen, taleplerimizi kaynak yok diyerek görmezden gelen AKP iktidarı kendisinden önceki iktidarlar gibi, hamasi nutuklarla emeklileri oyalamaya devam ediyor. Biz taleplerimizin ve sözümüzün arkasındayız. Neydi taleplerimiz: Asgari emekli ücretinin 2 bin TL olması, yılda 2 ikramiye, yakacak yardımı, emeklilerden sağlık tedavileri için kesinlikle para alınmaması.”