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04 Ocak 2017 10:53

Emeklilerden enflasyon sepetine tepki

Emeklilerden enflasyon sepetine tepki

04 Ocak 2017 10:53

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, mevcut enflasyon sepetinin yaşantılarından çok uzak olduğunu belirterek, "Yaşam standardımızı yansıtan yeni bir sepeti birlikte oluşturup hesapların ona göre yapılmasını istiyoruz" dedi.
Duru, yaptığı açıklamada, enflasyon sepetinin yaşantılarından çok uzak olduğunu, emeklinin yaşam standardını yansıtan yeni bir sepeti birlikte oluşturup, hesapların ona göre yapılması gerektiğini söyledi. 2017 birinci altı ayında uygulanacak artışlar, yaşam mücadelesi altında giderek ezilen emekli topluluğumuzun beklentilerinden yine uzak kaldığını belirten Duru, “TÜİK’in enflasyon hesabının bizim mutfağımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte bu yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz. Hayatımızda hiçbir yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamaları bizim için adil olmayan hesaplar doğuruyor. Bu da bizim gelirlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu konuda yetkililerimizden çözüm üretmelerini bekliyoruz” dedi.
"Biz bu sepeti istemiyoruz, intibak yasası istiyoruz"
2000 yılı öncesi emekliler için bir çalışma yapılıp intibak yasası çıkarıldığını, bu konuda emeği geçenlere minnettar olduklarını dile getiren Duru, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"2000 yılı sonrası emeklilerimizin için de intibak yapılması kaçınılmaz bir gerçeklik olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak bir intibak düzenlemesinin bir önce TBMM gündemine taşınması ve yasalaştırılmasıdır. Emekliler arasındaki farklılıkların acilen giderilmesi gerekmektedir. Norm ve standart ayrımcılığa tabi tutulması sonucu yaşanan ve neredeyse yüzde 100’lük kayıplara varan haksızlıklar giderilmelidir.”



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