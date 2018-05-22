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22 Mayıs 2018 16:25

Emek’te 6 bin kişi iftarda buluştu

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan iftar programları, Emek Mahallesi’nde düzenlenen iftar ile devam etti.

Emek’te 6 bin kişi iftarda buluştu

22 Mayıs 2018 16:25

İftar programına 6 bin vatandaş katıldı.


Odunpazarı Belediyesi; 75. Yıl ve Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iftar programının ardından Emek Mahallesi’nde iftar yemeği verdi. Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen iftar programına; Odunpazarı Belediyesi Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gerçekleşen iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, dileklerini ve sıkıntılarını birebir Başkan Kurt’a iletme fırsatı yakaladı. Vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt; vatandaşların dilek, şikayet ve isteklerini dinledi.



“Türkiye’nin demokratik ve aydınlık bir düzene kavuşması gerekiyor"


İftar programında konuşan Başkan Kurt, Türkiye’nin mutlaka demokratik ve aydınlık bir düzene kavuşması gerektiğini belirtti. Başkan Kurt, “Bu doğrultuda çalışıyoruz. Sizlerle birlikte olmak, bizim için onur ve zevkti. Hepinize afiyet olsun” dedi.



Sırada Yenikent var


Odunpazarı Belediyesi Ramazan etkinlikleri, mahallelerde verilecek iftar yemekleri ile devam edecek. Bir sonraki iftar programı 23 Mayıs 2018 Çarşamba Günü Yenikent Mahallesi Açık Pazar Yerinde gerçekleşecek.




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