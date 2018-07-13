Emine Nur Günay’dan ESO’ya ziyaret

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar ile bir araya gelen Günay, seçimlerle birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Ziyaretin bir teşekkür ziyareti olduğunu söyleyen Günay, yeni süreçte hayata geçirecekleri makro ve mikro projelerle sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Günay, “Yeni bakanlar kurulunda iş dünyasının çeşitli alanlarından gelen isimler var. Bu ülkemiz için ufuk açıcı olacaktır” dedi.

Görüşmede konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise göreve başlayalı 3 ay olduğunu ve süreç içerisinde 5 bine yakın kişinin ESO’ya gelip etkileşimde bulunduğunu belirtti. Amaçlarının sanayi, ticaret, siyaset ve eğitim dünyasına daha çok ulaşmak olduğuna vurgu yapan Kesikbaş, “ESO’nun misyonunu daha da geliştirmek istiyoruz. Diğer yandan insanlarımız daha çok birbiri ile iş yapsın daha çok projeler üretsin önceliklerimiz arasında. Bunun için en önemli yer ESO. Bunu hep beraber ve sizlerin de katkıları ile yapacağız. Şehrimizin gelişimine en büyük katkı ESO içerisinde oluşturulan bu enerji ve diyalog ile sağlanacak” diye konuştu.