EMKO’da ruhsatlar Kazım Kurt’tan

Kazım Kurt, Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi’nde (EMKO) ruhsat başvurusunda bulunan 13 esnafı ziyaret ederek iş yeri açma ruhsatlarını verdi.

Kazım Kurt, Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi’nde (EMKO) ruhsat başvurusunda bulunan 13 işletmeyi ziyaret etti. Bölge esnafını iş yerlerinde ziyaret eden Başkan Kurt, esnafın belediyeden alması gereken iş yeri çalıştırma ruhsatını, iş yeri sahiplerine bizzat teslim etti. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde, ruhsatlarını teslim ettiği esnafa bir de saat hediye eden Başkan Kurt, vatandaşların istek ve beklentilerini dinledi. ’Esnafımız başımızın tacı’ diyen Kurt, “Bugün 13 işletmemizi hayırlı olsun demek için ziyaret etik. Esnafımızın belediyeden alması gereken iş yeri ruhsatlarını, teslim ettik. Hayata geçirdiğimiz projelerle esnafımızla olan iletişimimiz daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Türkiye, ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Uzmanlar, ileride daha zor günlerin bizi beklediğini söylüyor. Umarım, bu krizden en az hasar ile kurtuluruz ve esnafımız bu krizden çok yara almaz. Bir kez daha kendilerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyor ve bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Kurt’un ziyaretinden son derece memnun olduklarını kaydeden iş yeri sahipleri, işlemlerin çok kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekti. Odunpazarı Belediyesi’ne kısa bir süre önce başvurduklarını ifade eden iş yeri sahipleri, ilk kez böyle bir uygulama ile karşılaştıklarını dile getirerek esnaf dostu Başkan Kazım Kurt’a teşekkürlerini iletti.