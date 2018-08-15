Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 12:23

Emlakçılardan Es-Es’e destek

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehirspor Kulübü’ne destek olmak amacıyla almış olduğu lisanslı formaları üyelerine bedel karşılığı dağıtıyor.

Emlakçılardan Es-Es’e destek

15 Ağustos 2018 12:23


Siyah-kırmızılı kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntının giderilmesi konusunda, “Çorbada bizim de tuzumuz olsun” diyerek 200 adet forma alan Çelik, formaları 50 liradan satarak gelirini kulübe veriyor. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal’ın “Her eve bir forma” kampanyasına destek olmak amacıyla kulüpten 200 adet forma alarak üyelerine 50 lira karşılığında sattıklarını belirten Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "Valimizin çağrısı ile başlatılan 26’da 26 kampanyasına destek oluyoruz. Odamız üyeleri kredi kartlarından 312 lira çektirerek siyah-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı aşabilmesi için üzerlerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra ‘her eve bir forma’ kampanyasına da katılmak istedik. Başkan Halil Ünal’a telefon ederek 200 forma istedim. Bu formaları üyelerimize 50 lira karşılığında satarak destek olmaya çalışıyoruz. Kampanyaya umarım diğer odaların başkanları da destek olur. Sadece meslek odaları değil, diğer STK’lar, sendikalar, vakıflar, derneklerde destek olursa forma satışı konusunda belirlenen hedefe ulaşılmış olunur. Buradan gelecek gelir de Eskişehirspor’un bir yarasına merhem olur" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç