Emlakçılardan Es-Es’e destek

Siyah-kırmızılı kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntının giderilmesi konusunda, “Çorbada bizim de tuzumuz olsun” diyerek 200 adet forma alan Çelik, formaları 50 liradan satarak gelirini kulübe veriyor. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal’ın “Her eve bir forma” kampanyasına destek olmak amacıyla kulüpten 200 adet forma alarak üyelerine 50 lira karşılığında sattıklarını belirten Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "Valimizin çağrısı ile başlatılan 26’da 26 kampanyasına destek oluyoruz. Odamız üyeleri kredi kartlarından 312 lira çektirerek siyah-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı aşabilmesi için üzerlerine düşeni yapmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra ‘her eve bir forma’ kampanyasına da katılmak istedik. Başkan Halil Ünal’a telefon ederek 200 forma istedim. Bu formaları üyelerimize 50 lira karşılığında satarak destek olmaya çalışıyoruz. Kampanyaya umarım diğer odaların başkanları da destek olur. Sadece meslek odaları değil, diğer STK’lar, sendikalar, vakıflar, derneklerde destek olursa forma satışı konusunda belirlenen hedefe ulaşılmış olunur. Buradan gelecek gelir de Eskişehirspor’un bir yarasına merhem olur" dedi.