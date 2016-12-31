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31 Aralık 2016 16:23

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı

31 Aralık 2016 16:23

Eskişehir’de 2 aracın karıştığı trafik kazasında, sürücülerin emniyet kemeri takması hayat kurtardı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk bulvarında bilinmeyen bir sebeple aniden duran O.Ç. yönetimindeki 34 PD 8232 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden 26 AB 603 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çıkan O.Ç. yönetimindeki araç güçlükle durabildi. Kazada iki sürücünün de emniyet kemerlerinin takılı olması olası bir yaralanma ve can kaybını engelledi.
Kazayı sürücüler ufak sıyrıklarla atlatırken, olay yerine gelen polis ekipleri başka kazaların da yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Bir süre boyunca trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.



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