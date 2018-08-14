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14 Ağustos 2018 11:25

Emniyet Müdürlüğü personeline ’KBRN’ eğitimi verildi

Eskişehir Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü eğitim seminerleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehlikeler (KBRN) Farkındalık Eğitimi ve Temel Afet Bilinci konularında geniş çaplı eğitim programı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü personeline ’KBRN’ eğitimi verildi

14 Ağustos 2018 11:25


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim Eskişehir İl sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden ve Eskişehir Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Süleyman Avşaroğlu tarafından veriliyor. İlk dersi İl Sağlık Müdürü Bilge tarafından verilen ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ve 5 gün boyunca devam edecek olan eğitim seminerleri kapsamında polis memurlarına, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılar sonrası yapılması gerekenler, olası tehlikelere karşı alınacak önlemler hakkında teorik bilgiler verilirken, koruyucu elbise ve maskelerin nasıl kullanılması gerektiği gösterilip, tehlikelere maruz kalınması durumunda uygulanacak ilk müdahale yöntemleri anlatılıyor.


Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikeler Farkındalık Eğitimi kapsamında ilk sunumu yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge verilen eğitimin amacının; ülkeyi etkileyebilecek olan KBRN tehlikelerine karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması adına bir farkındalık meydana getirmek olduğu ifade etti.




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