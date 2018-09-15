Emniyet Müdürlüğünden yeni eğitim öğretim yılında bilgilendirme toplantısı

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Servis Araçları Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer, Minibüsçüler Odası Başkanı İlhan Ay, Şoförler Odası Başkan Vekili Kadir Ağar, üyeler ve sürücüler katılım gösterdi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, “İlgili kurumlar, oda temsilcileri, sürücüler ve velilerimizle iş birliği içerisinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak ve meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Tertiplenen toplantıda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul servis araçlarında aranacak kriterler, istenilen belgeler ve uyulması gereken kurallar hakkında yapılan sunumun ardından karşılıklı fikir alışverişi, dilek ve temenniler ile toplantı sona erdi.