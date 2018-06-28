Emniyet YKS öncesi uyardı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu hafta sonu 2 oturum olarak gerçekleştirilecek YKS, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Sınava girecek vatandaşların zamanında okullara yetişmesini amaçlayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güzergahlar üzerinde tedbirler alarak trafiği düzene sokacak. Konuyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "YKS sınavına girecek vatandaşlarımızın sınav tarihlerinde okullara ulaşımının sağlanması amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince güzergahlarda gerekli tedbirler alınacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00’da başlayacak olan YKS sınavı nedeniyle oluşacak trafik yoğunluğu da göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın sınav yerlerine zamanında ulaşabilmesi için erken saatlerde yola çıkılması, güzergahlarda alınan trafik tedbirleri doğrultusunda yetkililerin uyarılarına ve trafik kurallarına dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca sınav yapılacak okulların bulunduğu cadde ve sokaklar üzerinde araç sürücülerinin sınav saatleri esnasında duyarlı davranarak, araçlarının kornalarını kullanmamaları, araçlarından yüksek sesli müzik yayını yapmamaları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sınav başarısı yönünden oldukça önemlidir. YKS sınavları ile ilgili alınan tedbirler ve belirtilen konuların vatandaşlarımıza duyurulması hususunu rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz" denildi.