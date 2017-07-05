Emniyetten sürücülere cezalı uyarı

Trafik polisleri, bilgilenmeleri amacıyla motosiklet sürücülerine broşür dağıttı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İsmet İnönü Caddesi’nde elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğu, sürücülerin kask takmaları ve trafik kurallarına uymaları kapsamında hazırlanan broşürleri sürücülere ve vatandaşlara dağıtarak bilgilendirdi. Ekipler, kazaların önlenmesi, güvenli yolculuk ve değişen kanunlarla ilgili hem sürücüleri hem de vatandaşları hazırlanan broşürlerle bilgilendirdi. Ekipler bilgilendirme yaptıkları bölgede uyardıkları sürücülere, daha sonra yasak bölgede araç kullanmaktan ötürü cezai işlem uyguladı. Bilgilendirilen sürücüler ardından cezai işlem uygulanınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.