En özel sanat sergisi

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli yaklaşık 90 birey, 6 aylık çalışmalarını, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de açtıkları sergi ile taçlandırdı. Karma sanat sergisinde; mozaik, cam, ahşap boyama, maket, keçe işleri, sabun, model uçak, resim, taş boyama gibi yaklaşık 200 el emeği ürün bulunuyor. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş’un yanı sıra, Tepebaşı’na ziyarette bulunan Kosovalı Kadınlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Maide Şabani ve dernek üyeleri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri de katıldı. Başkan Yardımcısı Aydoğmuş, açılışta yaptığı konuşmasında, “90 gencimizin el emeğinden oluşan sergimizi, hep birlikte el ele açıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Engelli kardeşlerimize, ailelerine ve hocalarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından sergi kurdele kesimiyle açıldı. Sergiden elde edilen gelir, özel gereksinimli gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak. Sergi, 12 Mayıs tarihinde son bulacak.