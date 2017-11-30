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30 Kasım 2017 11:09

Endemik bitkiyi incelemek için Günyüzü’ne geldiler

Arayıt dağı eteklerinde yetişen ’Verbascum Eskişehirensis’, adlı endemik bitkiyi incelemek için Günyüzü ilçesine gelen Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Atilla Ocak, Başkan Arayıt’ı da makamında ziyaret etti.

Endemik bitkiyi incelemek için Günyüzü’ne geldiler

30 Kasım 2017 11:09


Prof. Dr. Ocak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Baş Mühendisi Pınar Baş ve Mühendis Ergün Selvi Günyüzü ile birlikte Başkan Arayıt’la makamında .ir görüşme yaptı. Günyüzü ilçesinde bulunan sadece Arayıt dağı eteklerinde yetişen, Verbascum Eskişehirensis halk arasında Sığır Kuyruğu adıyla bilinen endemik bitkiyi incelemek için ilçeye gelen Prof. Dr. Atilla Ocak, Başkan Arayıt ile endemik bitki üzerine sohbet yaptı. Görüşmenin ardından Başkan Arayıt misafirlerine üzerinde adının bulunduğu havlu hediye etti.




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