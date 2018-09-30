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Enerji verimliliği için A sınıfı binalar üretilmeli uyarısı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor.


TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ortaklığında oda toplantı salonunda gerçekleşen seminerde Makina Mühendisi İbrahim Çakmanus ‘Binalar ve Enerji Verimliliği' konusunda bilgi verdi. Çakmanus bina kabuğunda iyileştirilmeye gidilmesi durumunda ısıtma, soğutma ve enerji tüketiminde yüzde 50 oranında verim sağlanacağını söyledi. Ülke olarak A sınıfı binalar üretmek zorunda olduğumuzu aktaran Çakmanus, “TSE 825 ısı yalıtım yönetmeliğine göre Türkiye'de C sınıfı binalar genel olarak yaygın. Maliyeti düşük ama enerji tüketimi fazla. Bunun B'ye A'ya doğru götürürsek enerji tasarrufu sağlamış oluruz” dedi.


Yurt dışından örnekler veren Çakmanus, Almanya'ya göre binalardaki enerji tüketiminin yüksek olduğunu söyledi.

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