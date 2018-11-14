Engelleri 'polislik' hayaline engel olmadı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali ile yaşayan lise düzeyindeki engelli öğrencilerin okuluna giderek 'Polislik' mesleğini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Vadişehir Mahallesinde bulunan Özkan Hallaç Özel Eğitim Merkezinde eğitim gören lise düzeyinde engelli öğrenciler için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyarette bulundu. Okul aile birliği ile dernekler; doktor, hemşire ve benzeri mesleklere duyan duyan öğrencileri ilgili kurumlara götürmek suretiyle hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak okulda bulunan toplam 128 öğrenciden en az 100 öğrencinin polis olmak istediği ve polis olma hayali ile yaşadıklarının bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Söz konusu okulda engelli öğrencilerin hayalini kurdukları polislik mesleğini tanıtmak, polise olan güveni artırmak, devletin her zaman yanlarında olduğu duygusunu hissettirmek amacıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden 5 personel, 2 polis köpek, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden 2 adet Şahin ekibi ile Trafik Eğitim Aracı, Asayiş Şube Müdürlüğünden 2 adet Yunus ekibi, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünden 1 adet resmi ekip aracı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte Özkan Hallaç Özel Eğitim Merkezi ziyareti gerçekleştirildi. Okulun çok amaçlı toplantı salonunda toplanan öğrencilere polis ağabeyleri tarafından meslek tanıtımı yapıldıktan sonra çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca emniyet ekiplerince, okul bahçesinde çocuklara yönelik polis ekipleri ve polis köpekleri ile mini gösteri düzenlendi. Polis olmak isteyen gençlerin hayalleri bir süre de olsa gerçekleşirken, moral ve motivasyonlarının da artırılması amaçlandı.