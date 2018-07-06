Engelli bireyler seramik yapımını öğreniyor

Dans atölyesi ile atölye çalışmalarına başlayan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde, çalışmalar seramik atölyesi ile devam etti. Tiyatro, el sanatları, müzik ve ritim atölye çalışmalarının yapıldığı Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde yetkililer, atölyelere ayrım yapılmaksızın tüm engelli bireylerin katılabileceğini belirtti. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarına devam edeceğini kaydeden yetkililer, engelli bireylere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti de vereceğini söyledi.

Yetkililer, Engelsiz Kültür Merkezi ve Sanat Merkezi’ne gitmek isteyen vatandaşların Yenikent’e giden tramvay ve diş hastanesi otobüs ve minibüs hatlarını kullanabileceklerini belirtti.