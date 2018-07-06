Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 15:40

Engelli bireyler seramik yapımını öğreniyor

Odunpazarı Belediyesi, Yenikent’te bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde engelli vatandaşlarla atölye çalışmalarına devam ediyor.

Engelli bireyler seramik yapımını öğreniyor

06 Temmuz 2018 15:40


Dans atölyesi ile atölye çalışmalarına başlayan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde, çalışmalar seramik atölyesi ile devam etti. Tiyatro, el sanatları, müzik ve ritim atölye çalışmalarının yapıldığı Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde yetkililer, atölyelere ayrım yapılmaksızın tüm engelli bireylerin katılabileceğini belirtti. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarına devam edeceğini kaydeden yetkililer, engelli bireylere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti de vereceğini söyledi.


Yetkililer, Engelsiz Kültür Merkezi ve Sanat Merkezi’ne gitmek isteyen vatandaşların Yenikent’e giden tramvay ve diş hastanesi otobüs ve minibüs hatlarını kullanabileceklerini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç