Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 11:38

Engelli bireylerin ailelerine hijyen eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin ailelerine yönelik “Hijyen Eğitimi” düzenlendi.

Engelli bireylerin ailelerine hijyen eğitimi

08 Temmuz 2017 11:38


Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Dr. Aslı Ünügür tarafından gerçekleştirilen “Hijyen Eğitimi” programına, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde eğitim gören engelli bireylerin aileleri katıldı. Yaklaşık 40 ailenin katıldığı ve slayt gösterimi ile başlayan eğitim çalışmasının amaçları hakkında bilgiler veren Dr. Ünügür, “Bu eğitim çalışması ile amacımız, engelli bireylerimizin ailelerini bilinçlendirmek ve onların toplum içerisinde daha özgüvenli bireyler haline gelmelerini sağlamak. Bu sayede onların sosyal yaşama katılımlarının olumlu etkilenmesini hedefliyoruz. Eğitim çalışmalarımıza ilk aşamada 40 civarında ailemiz katılım gösteriyor. Bu tür eğitim çalışmalarımızın ilerleyen dönemlerde farklı konularda da devam etmesini ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürülmesini planlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Eğitime katılan engelli bireylerin aileleri de, Tepebaşı Belediyesi’ne düzenlenen hijyen eğitimi programından dolayı teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!