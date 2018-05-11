Engelli gençlerin 1 günlük askerlik sevinci

Ana Jet Üs Komutanlığına gelen engelli vatandaşlar, yemin ederek bir günlük temsili askerlik yaptı. Bir günlük askerlerin sevinci görülmeye değerdi.

Silah altına alınmaları 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile mümkün olmayan engelli vatandaşlar, askerlik vazifelerini sembolik olarak gerçekleştirdi. Eskişehir’de bulunan 1. Ana Jet Üs Komutanlığına gelen özel askerler, kıyafetlerini giyerek, kendileri için hazırlanan törende askerlik yemini etti. Hangarda yapılan yemin töreninde 35 engelli genç ve aileleri duygusal anlar yaşadı.

"Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum"

Törende bir konuşma yapan 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Erdoğan Gür, silah arkadaşlarına ’Hoşgeldiniz’ diyerek sözlerine başladı. ’Her Türk asker doğar’ sözüne vurgu yapan Gür, "İlklerin öncüsü, Türk Havacılığı’nın beşiği 1. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik yemin törenine hoşgeldiniz. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınması mümkün olmayan vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle, biraz önce sizlerin huzurunda yemin ederek asker olan, yürekleri vatan sevgisiyle dolu bu kardeşlerimize, Mehmetçiklerimize seslenmek istiyorum. Değerli silah arkadaşlarım; silah, bayrak ve namusunuz üzerine yemin ederek, gerektiğinde vatan için canınızı seve seve feda edeceğinize söz verdiniz. Şimdi sizler bu kutsal görevi yerine getirmek için and içerek, göreve başlamış bulunmaktasınız. Bugünü bir vatan borcu olarak bilip, katılmanızdan dolayı sizleri kutluyor, burada geçirdiğiniz bir günlük sürenin 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ve askerlik mesleğini tanımanız açısından güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Onlarla gurur duyabilirsiniz"

Anne ve babalara da seslenen Tuğgeneral Gür, "Değerli anne ve babalar; ’Her Türk asker doğar’ ve her anne ve baba çocuklarının asker olduğunu görmeyi yürekten ister. İşte bugün asker ocağına gönderdiğiniz kınalı kuzularınız için bu dileğinizin gerçekleştiğine hep beraber şahit olduk. Ne mutlu ki sizlerle birlikte bir günlüğüne de olsa bu kutsal üniforma ile olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarınız artık bu şerefli yuvanın bir ferdi ve yüce Türk milletinin askerleri oldular. Onlarla gurur duyabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Çok duygulandık"

Vatanın 1 günlük bekçilerinden 30 yaşındaki Şener Parmaksız’ın babası Ali Parmaksız, çok mutlu olduğunu ve büyük gurur duyduğunu söyledi. Askerlerden Mehmet Arabacı ise "Bilecik Kurtköylüyüm. 61 yaşındayım, askerliğimi bugün yaptım. Çok güzel bir duygu, seviniyorum" diye konuştu.

Faruk Toptaş’ın babası Mehmet Toptaş, mutlu olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

"Çok mutlu ve gururluyum. Çok da duygulandık. Ne mutlu Türküm diyene, Allah herkesin çocuğuna ve ailesine nasip etsin."