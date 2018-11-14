'Engelli Uygulama ve İstidama Geçiş Atölyesi Protokolü' imzalandı

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (ESOB) arasından imzalanan 'Engelli Uygulama ve İstihdama Geçiş Atölyesi İşbirliği Protokolü' ile engelli bireylerin istihdamına katkı sağlanacak.

Tepebaşı Belediyesi ile ESOB arasında imzalanan protokol ile Tepebaşı Belediyesi Engelliler Montaj Atolyesi'nin bir benzeri de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde açılacak. 30 öğrenci kapasitesine sahip olacak atölye ile engelli bireylerin üretim hayatı içinde istihdamlarını sağlayacak çalışanların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

"Bunun gerçekten Türkiye'de eşi enderi yok"

Tepebaşı Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine ESOB Başkanı Nadir Küpeli, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile diğer protokol üyeleri katıldı. Burada konuşan Başkan Ataç, engelli çocuklara fırsat verildiğinde o imkanı en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade ederek, "Bugün tahmin ediyorum Türkiye'de ilk bir çalışmaya başlanacak. Şöyle ki, bizim 2014 yılında Yaşam Köyünde zihinsel engelli gençlerimizle birlikte yapmış olduğumuz bir montaj atölyesinin çalışmalarının bizim organize sanayi bölgesinde bir yeni noktasıyla hayata geçeceğiz. İlk defa olması Tepebaşı Belediyesinin, Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte yaptığımız toplantılar neticesinde böyle bir çalışmanın kararını aldık. 2014'ten beri Tepebaşı Belediyesinin yapmış olduğu bu çalışmalarda tabii olaya farklı yönleriyle bakmak lazım. Engelli çocuklarımıza fırsat verildiğinde o imkanı en iyi şekilde değerlendirecek yapıdalar. Dolayısıyla bunun örneklerini yaklaşık 4 yıldır görüyoruz. Çocuklarımız yine organize sanayiden gelen demonte birleştirmesini yapıp bu başarıyı sağladılar. 4 senenin rakamı 3 milyon 850 bin adet. Bu çok ciddi rakam, tabi böyle büyük rakamlar olunca kişi başına küçük de olsa bir takım ücretler ödeniyor. Neticede hem çocuğumuz mutlu oluyor hem de aile bütçesine katkıda bulunmuş oluyor böyle bir proje. Bunun gerçekten Türkiye'de eşi enderi yok. Dediğim gibi Organize Sanayi Bölgemizde sevgili Nadir Küpeli ile birlikte ve yönetim kurullarıyla aldığımız kararla bunun bir örneği de organize sanayi bölgemizde gerçekleşecek. Oradaki mekanı Organize Sanayi Bölgemiz hazırlayacak, çocukların bütün transferleri, oradaki eğitimleri gibi işleri de biz Anadolu Üniversitesi ve Tepebaşı Belediyesi olmak üzere birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kulladı.

Başkan Ataç'ın ardından konuşan ESOB Başkanı Küpeli ise Tepebaşı Belediyesi ile imzalanan projenin kendilerini çok mutlu ettiğini, sosyal sorumluluk projelerine kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.