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05 Aralık 2017 15:41

Engelli vatandaşlardan emniyete ziyaret

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç’i ziyaret etti.

Engelli vatandaşlardan emniyete ziyaret

05 Aralık 2017 15:41


Dinç’in makamında gerçekleşen ziyarette, engelliler için yapılan çalışmalar konuşuldu. Bu çalışmalardan dolayı Engin Dinç’e teşekkür eden engelli vatandaşlar, işbirliğinin devam etmesini istedi. Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ziyaretin ardından Başkan Eşen ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç’e, Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar’a ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz’e teşekkür plaketi takdim ettiler.




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