Engelli vatandaşlardan emniyete ziyaret

Dinç’in makamında gerçekleşen ziyarette, engelliler için yapılan çalışmalar konuşuldu. Bu çalışmalardan dolayı Engin Dinç’e teşekkür eden engelli vatandaşlar, işbirliğinin devam etmesini istedi. Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ziyaretin ardından Başkan Eşen ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç’e, Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar’a ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz’e teşekkür plaketi takdim ettiler.