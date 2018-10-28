Engelli ve otizmli vatandaşlar uçuş için izin bekliyor

Eskişehir'de 100 şehit ve gazi yakınına ücretsiz uçma imkanı sağlayan İnönü Havacılık Kulübü, bu kez de engelli ve otizmli vatandaşlarla birlikte uçmak için hazırlanıyor.

“Hürkuşlar” projesiyle 2017 yılında 100 şehit ve gazi yakınına yamaç paraşütü ile ikili uçuş, 5 şehit gazi yakınına temel yamaç paraşütü eğitimi ve görme engelli vatandaşlara da gökyüzüyle tanışma fırsatı sağlayan İnönü Havacılık Kulübü şimdi de, engelli ve otizmli vatandaşları uçurmak için proje hazırlayıp İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Doğru anlamda proje yazıp yürüten derneklerin, hükumet tarafından her zaman destek gördüğünü belirten İnönü Havacılık Kulübü Yamaç Paraşütü Eğitmeni Metin Sözsoy “Hürkuşlar” projesine olduğu gibi bu projeye de maddi destek gelmesini beklediklerini söyledi. Sözsoy, “Bu gibi etkinlikler doğru yürütülür ve takip edilirse hükumet tarafından destekleniyor. Havacılığın ilerleyebilmesi için özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu spora daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Çünkü maalesef ki pahalı bir spor. Kulüpleri dernekleri, özellikle proje üretmiş kulüpler devamlı olarak desteklenirse, kamuoyuna daha çok katkı sağlayabilir ve daha fazla kişiyi havacılığa yönlendirebiliriz” dedi.

Metin Sözsoy, onay verildiği takdirde kamuoyuna duyurup engelli ve otizmli vatandaşlarla uçuşlara başlayacaklarını ve onlar için de eşsiz bir deneyim olacağını sözlerine ekledi.