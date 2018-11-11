Engelliler Montaj Atölyesinde öğreniyorlar, üretiyorlar ve kazanıyorlar

Ahmet Ataç'ın projelerinden biri olan Engelliler Montaj Atölyesi, başarı ivmesi ile üretimini artırmaya devam ediyor. 2014 yılında faaliyete başlayan atölyede montajı yapılan parça sayısı, 3 milyon 800 bine ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana Eskişehir'de zihinsel yetersizliği bulunan bireyler ve aileleri için bir umut olurken, bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürüyor. Bireyler merkezde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşama dahil oluyor. Bireyler fabrikalardan gelen ayarlı ayak, alt menteşe, köşe koruyucu, menteşe, germe kapak, hazne kapağı, kapı stoperi, su filtresi, ses yalıtım yapıştırma malzemesi gibi ürünlerin montajını gerçekleştiriyor. Tanatar Kalıp, Kafaoğlu Metal - Plastik ve Cellofoam firmaları ise Engelliler Montaj Atölyesi'nin sürekli olarak çalıştığı üretim tesisleri arasında yer alıyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne kayıt olarak gerekli eğitimleri tamamlamalarının ardından Montaj Atölyesi'ne katılan bireyler, burada sertifikalarını almalarının ardından eğitmenler gözetiminde çalışmaya başlıyor. 2018 yılının Ağustos, Eylül ve Ekim sürecinde 224 bin 245 parçanın montajını gerçekleştirilen bireyler, 2014 yılından bu yana montajı yapılan demonte parça sayısını ise 3 milyon 799 bin 639'a ulaştırmış oldu.

Bünyesindeki birey sayısı 40'a ulaşan Tepebaşı Belediyesi Engelliler Montaj Atölyesi'nde, fizyoterapi merkezinden ve hobi atölyesinden de faydalanılıyor. Ayrıca bireyler, uzmanların gözetiminde spor aletlerini kullanarak spor da yapıyor. Spor başta olmak üzere birçok eğitim ve etkinliğe katılan bireyler, çalışma hayatına atılarak fabrikalarda istihdam edilme imkanı da buluyor. 2014-2018 yılları arasında toplam 20 birey çeşitli fabrikalarda işe girerken, geçtiğimiz Temmuz ayında 8 kişi fabrikada işbaşı yapmanın mutluluğunu yaşadı. İşbaşı yaptıkları için büyük mutluluk yaşadığını ifade eden gençler de Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor.

"Onlarla gurur duyuyorum"

Proje hakkında bir değerlendirmede bulunan Ahmet Ataç, dezavantajlı gruplara ilişkin projelerin toplumla bütünleştirici nitelikte olmasının önemine dikkat çekerek, “Montaj Atölyesi'nde, fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştiren bireyler, bugüne kadar toplamda 3 milyon 800 bin gibi bir rakama ulaştı. Bu çok büyük bir rakam. Onlarla gurur duyuyorum. Amacımız daha fazla çocuğumuzu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara yerleştirebilmek. Çünkü çocuklarımız çalıştığı sürece aileleri mutlu oluyor, hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu biçimde sürdürebiliyor. Çocuklarımız da hem emeklerinin karşılığında para kazanıyor hem de başarılı olmanın hazzını yaşıyor. İşbaşı yaptıkları fabrikalarda diğer çalışan arkadaşlarımız da gençlerimiz ile iyi ilişkiler kuruyor, kaynaşıyor. Montaj Atölyesi'nde öğrendiklerini iş yerlerinde uygulayarak emeklerini ortaya koyuyorlar. Buradaki alın teri, huzur o kadar kutsal ki. Projemize destek olan fabrikalarımızın yetkililerine, sanayicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin imkan verildiğinde büyük başarılar gösterebileceğine onlar da fırsat verdiler. Diliyorum ki istihdam ettiğimiz birey sayısı artarak devam eder” sözlerini kullandı.