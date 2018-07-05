‘Engelsiz Açıköğretim’ yarışmasında ödüller dağıtıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, engelli öğrencilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Engelsiz Açıköğretim’ başlıklı kompozisyon yarışmasını kazanan ilk 10 isme düzenlenen tören ile ödülleri verildi. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, İşletme Fakültesi Dekanı Celal Hakan Kağnıcıoğlu tarafından takdim edilen ödüllerde, ‘Engelsiz Açıköğretim’ kompozisyonu ile Oğuzhan Güngör birinci oldu. Engelinden dolayı törene katılamayan ve yarışmada ‘Bir Çift Kanat’ kompozisyonu ile ikinci olan Alperen Çalışkan ise yetkililer tarafından Ankara’daki evinde ziyaret edilerek ödülü bizzat takdim edilecek.

“Bizi daha çok çalışmaya yönlendiriyorlar”

Konuyla ilgili bilgi veren Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Güney, Açıköğretim Sisteminde eğitim alan 23 bin engelli öğrenciye verdikleri hizmetlere değindi. ‘Bu kadar öğrenciniz varken onlara yönelik olarak daha iş yapmak mecburiyetindesiniz’ diyen Güney, “Bu 23 bin engelli öğrencimizin içerisinde fiziki engeli olan, görme engeli olan, işitme engeli olan farklı topluluklarımız var. Yani 23 bin kişilik bir topluluk birçok kurumdaki, fakültedeki öğrenci sayısı kadar bir etkinlik, kişi sayısı. O hizmeti verirken de biz farklı yöntemler uygulayarak öğrenciye hizmet etmeye çalışıyoruz. İlk başta malzemeler açısından bakıldığında öğrencilerimize malzeme çeşitliliği anlamında engelini hissetmeyeceği şekilde malzemeler sunuyoruz. Görme engelli öğrencilerimize farklı malzemeler, işitme engelli öğrencilerimize farklı malzemeler sunuyoruz. Hiçbir şekilde engellerini hissetmiyorlar. Bunun dışında Açıköğretim hizmeti alan, özellikle yüzde 40 engeli olan öğrencilerimize vermiş olduğumuz ‘Engelinden Dolayı Ücretsiz Eğitim Alma’ imkanlarımız bizim için önemli bir şey. Bu kadar engelli öğrenciniz varsa onlara yönelik olarak da daha çok iş yapmak mecburiyetindesiniz. Onun dışında biz baktığımızda yaptığımız bu işlerin karşılığında öğrencilerimizden aldığımız çok daha değerli geri dönüşler oluyor. Vermiş olduğumuz hizmetin karşılığını çok güzel aldığımızı gösteren bu veriler aslında bizi çok mutlu ediyor. Bizi çok gururlandırıyor. Daha çok çalışmaya, daha fazla üretmeye, daha çok şey yapmaya bizi yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak yapılan yarışmaya katılan bütün kompozisyonların kendilerinde farklı bir yeri olduğundan bahseden Prof. Dr. Yücel Güney, “Bugünkü yapacağımız ödül töreni ise bu da aslında geçen sene yaptığımızın bir devamı. Bu kompozisyon yarışmasında 200 tane başvuru oldu. Bu kompozisyonların içerisinde hepsi değerli, hepsi bizim için çok farklı bir anlamı teşkil ediyor” dedi.