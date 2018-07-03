Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde atölye çalışmaları başladı

Gerçekleştirilen dans atölyesi ile atölye çalışmalarına başlayan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde, atölye çalışmaları tiyatro, seramik, el sanatları, müzik ve ritim atölyeleri ile devam edecek. Atölyelere ayrım yapılmaksızın tüm engelli bireylerin katılabileceğini belirten yetkililer, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, engelli bireylere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti de vereceğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür Sanat Merkezi’nin bulunduğu Seramik Park’a engelli çocuklar için oyun alanı oluşturdu. Salıncaktan, basketbol potasına tüm oyun aletlerinin engelliler için tasarlandığı parkta engelli çocuklar keyifli vakit geçiriyor.