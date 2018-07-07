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07 Temmuz 2018 11:53

Engelsiz toplantı Tepebaşı’nda yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ programı çerçevesinde, Haziran ayı içerisinde başlayan ve Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek toplantıların Eskişehir ayağı, Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Engelsiz toplantı Tepebaşı’nda yapıldı

07 Temmuz 2018 11:53


Engelli genç bireyler ve engellilerle birlikte çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı birer günlük danışma toplantılarının Eskişehir ayağı, Tepebaşı Belediyesinin ev sahipliğinde, 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Haziran ayında başlayan toplantılar Edirne, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır’da yapılmaya devam edecek. Engelli bireylerin isteklerini belirtebilecekleri, ihtiyaçları konusunda kendini ifade edebilecekleri toplantıda, Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Kemal Yıldırım, Tepebaşı Belediyesinin çalışmaları ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardı. Ayrıca toplantıda, Türkiye’de bölgede ve ilde engellilere sunulan hizmetler, ihtiyaç haritalandırılması, engelli bireylerin istek ve beklenti konuları ele alındı. Toplantıda gerçekleştirilecek projenin amaçları ise Ulusal Engelli Gençlik Politikasının, engellilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmesini sağlamak; yerel, bölgesel ve ulusal odaklı çıktı toplayarak kalkınma ekseninde engelli politikalarının şekillenmesine katkı sağlamak, engelli çalışmalarında Kamu-STK-özel sektör arasında köprü kurarak engellilere yönelik hizmetlerin iyileşmesini sağlamak, engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda katılımını arttırmak ve engelli bireylerin karar alma mekanizmalarında görünürlüğünü arttırmak, engelli hakları konusunda engelli bireyleri bilgilendirmek, şeklinde belirlendi.


Proje katılımcıları ise 18-30 yaş arasındaki engelli gençler, engellilere hizmet sağlayan kamu, özel sektör ve STK çalışanlarından oluşuyor. Projenin sonraki yerel toplantılarına 120’si engelli olmak üzere 180 kişi, ulusal toplantıya ise 40’ı engelli olmak üzere 80 kişi katılımcı olarak yer alacak.




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