EOSB’den Özel Ümit’e iadeyi ziyaret

Özel Ümit Hastaneleri yönetiminin geçtiğimiz ay yeni görevleri için ziyarette bulunduğunu hatırlatan Küpeli, “Biz de hem iadeyi ziyaret hem de üyelerimiz için sağlık anlaşması yapmak istedik. Özel ümit hastaneleri çalışan istihdamı Eskişehir’de fabrika özelliği taşıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz”dedi.

Özel Ümit Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Selim Murat Ürer ile Hastane İdari Direktörü Dr. Oktay Tanrıverdi ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ziyarette ayrıca Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) üyeleri için sağlık sözleşmesi detayları konuşuldu.