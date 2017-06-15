Yenilik ve İyi Uygulamaların değişimi için işbirliği amacıyla stratejik ortaklıklar kapsamında; kurumsal, yerel-bölgesel, ulusal-uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanması amacıyla Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ve Tarım İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt başkanlığında, proje ortakların katılımı ile saha ve ofis çalışmaları yapıldı. Bu ziyaretlere, Müdürlüğün Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili Nevin Güvenir Açıkportalı, Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi Arzu Gürergene; Almanya Ortağı Berlin’de faaliyet gösteren Euro-Cert European Academy of Certification and Education isimli mesleki ve yetişkin eğitimi kurumunun yetkilisi ve araştırmacısı Tuncay Özer, İngiltere Ortağı Londra’da faaliyet gösteren UK-Cerified Knowladge Association isimli kar amacı gütmeyen eğitim kurumunun proje sorumlusu Doç. Dr. Özgür Çınar ve Prof. Dr. Ralph Thomas, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Prof. Dr. Ayhan Filazi, Slovakya Ortağı Slovakya Tarım Üniversitesi’nden Lucia Gresova Skype ile projeye katılım sağladı.

Saha çalışmalarında, Eskişehir’de bulunan ve özellikle et ve süt ürünleri üretimi konusunda faaliyet gösteren 15 adet gıda iş yerlerinin ziyaretleri yapılarak; bu kurumların mevcut HACCP sistemleri, sektördeki uygulamaları gözlemlendi. Bu sistemi başarıyla uygulayan Almanya ve İngiltere’nin deneyim ve tecrübelerini proje ortakları, Eskişehir’deki gıda firmalarının yetkililerine ve sorumlularına aktardı. Böylece karşılıklı fikir alışverişi ve işbirliği ile projemizin hayata geçirilmesi sağlandı. Gerçekleştirilen ofis çalışmalarında ise mevcut HACCP uygulamaları değerlendirildi.