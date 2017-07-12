Başkan Kurt’un makamında gerçekleştirilen ziyarete ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dernek Başkanı Durgut, Başkan Kurt’a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Eskişehir’in ekonomik ve bölgesel gelişime daha etkin biçimde katkı yapmak amacıyla ERİAD’ı kurduklarını söyleyen Durgut, Odunpazarı Belediyesi ile her zaman ortak işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sivil toplum örgütleri ve derneklerle her zaman işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Başkan Kurt, ERİAD’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda ERİAD Başkanı İbrahim Durgut, Başkan Kurt’a ERİAD Onursal üyelik belgesini takdim etti.