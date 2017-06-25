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25 Haziran 2017 10:55

Es Ağrılılar Derneği bayram ’Halise’sinde bir araya geldi

Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, hazırlanan geleneksel bayram yemeğinde bir araya geldi.

Es Ağrılılar Derneği bayram ’Halise’sinde bir araya geldi

25 Haziran 2017 10:55


Eskişehir’in Ağapınar Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada, mahalle camisinde kılınan Bayram Namazı sonrası bayramlaşıldı. Daha sonra hazırlanan masalarda, her bayram veya düğünde gelenek haline gelen ‘Halise’ yemeği ikram edildi. Sıcak bir atmosferde bir araya gelen dernek üyeleri ve mahalle halkı, hem bayramın ilk saatlerinin hem de halise yemeğinin tadını çıkardı.


Buluşma hakkında konuşan Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şerif Karaca, “Ramazan ayı boyunca iftar programları ve imkanlarımız dahilinde yardım faaliyetleri çalışmalarımız olduğu bu günde hemşirelerimizle Ağapınar köyünde ‘Halise’ yemeğinde bulunduk. Köyde sayın muhtarımız Şamil Akkaya ve kardeşi sayın Kamil Akkaya beyin katkıları ile yapılan bayram yemeğinin çok büyük emeklerle hazırlanmış olduğunu gördüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çünkü çok güzel gelenek ve göreneklere uygun bir bayram yaşadık. Köy camisinde namaz kıldık. Mezarlığı ziyaret ettik sonra köy halkı ile yemek yedik bu geleneğindeki bize yaşattıkları için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.




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