Es Es aşkı düğün dinlemedi

Eskişehirspor'un Gazişehir Gaziantep FK'yı konuk ettiği TFF 1. Lig 6. hafta maçında tribünde gelinlik ve damatlıkla maç izlemeye gelen çift ilgi odağı oldu.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eskişehirspor'un Gazişehir Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada düğün havası yaşandı. Eskişehirspor taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribününde düğünlerinden çıkarak Eskişehirspor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçını seyretmeye gelen Mehmet ve Fatmanur Taşkın çifti de yer aldı. Kırmızı-siyahlı taraftarların arasında düğünlerinden çıkan gelinlik ve damatlığıyla maçı izlemeye gelen Mehmet-Fatmanur Taşkın çifti ilgi odağı oldu. Kırmızı-siyah renklere gönül veren çiçeği burnunda evli çift, mutluluklarını Eskişehirspor maçında devam ettirdiler.

Düğünlerinin bitmesiyle maça geldiklerini söyleyen damat Mehmet Taşkın, "Düğünümüzün ardından hemen stadın yolunu tuttuk. Biz takımımızı gönülden destekliyoruz. O yüzden düğünümüzün ardından eşim ve aile dostlarımızla maçı izlemeye geldik" ifadelerini kullandı.