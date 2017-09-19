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19 Eylül 2017 17:46

Es-Es taraftarı hakeme isyan etti

TFF 1.

Es-Es taraftarı hakeme isyan etti

19 Eylül 2017 17:46

Lig’in 5. haftasında Eskişehirspor, dün sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Son dakikalarının yoğun tempoda geçtiği karşılaşmada orta hakem Abdulkadir Bitigen’in verdiği kararlar taraftarların tepkisini çekti.


Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cezalı olduğu 2 mücadelenin ardından bu sezon iç sahada ilk seyircili maçına çıktı. Düşük bir tempo ile başlayan maçın ilk yarım saati ağırlıklı olarak orta saha mücadelesi ile geçti.



Karşılaşmanın başlangıcından itibaren orta hakem Abdulkadir Bitigen’in aldığı kararlar iki takımı da memnun etmedi. Çalınan hemen her düdükte Eskişehirsporlu ve Ümraniyesporlu futbolcular, Bitigen’e tepki gösterdi. Ümraniyespor’un 1-0 öne geçtiği dakikadan sonra kaleci Burak Öğür’ün topu oyuna sokarken gösterdiği yavaş hareketler, iki takım arasındaki ipleri iyice gererken tartışmaları da ateşledi. Daha sonra Eskişehirsporlu bir taraftar sahaya girerek, kaleci Burak’ın yanına doğru koştu. Bu esnada spor şube ekipleri ve saha içi güvenlik görevlilerinin taraftara müdahalesiyle olay büyümeden taraftar dışarı çıkarıldı. Tribünlerdeki binlerce taraftar, hakem Bitigen’i uzun süre ıslıklayarak protesto etti. Karşılaşmanın 84’üncü dakikasında her iki takım oyuncuları arasında gerginlik artarken maç da yaklaşık 8 dakika duraksadı. Taraftar ve futbolcuların karşılaşma esnasında gösterdiği tepki objektiflere de yansıdı.




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