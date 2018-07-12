Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:45

ESABDER etkinliklere ve yarışmaya hazırlanıyor

Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) Başkanı Zekai Büyükarslan, yakın zamanda bir etkinlik ve yarışma yapılacağının müjdesini verdi.

ESABDER etkinliklere ve yarışmaya hazırlanıyor

12 Temmuz 2018 11:45


Kanlıkavak Parkında yapılan toplantıda konuşan ESABDER Başkanı Zekai Büyükarslan, yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Her hafta düzenledikleri toplantıları farklı adreslerde düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Büyükarslan, "Her çarşamba günü yaptığımız toplantılara devam ediyoruz. Bu sefer Kanlıkavak Parkındayız. Yaz aylarının gelmesiyle farklı alanlarda bu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Yağmur yağdı fakat biz doğayla barışık olduğumuz için toplantıya devam ettik. Aslında balıkçı değil çevreci bir derneğiz. Bunu da yaptıklarımız ile kanıtlıyoruz. Önümüzde etkinlik ve yarışma var. Belediyeler ve özel hastanelerle sponsorluk anlaşmalarımızı yaptık. Hazırlıklarımız devam ediyor ve yakında tarihlerini açıklayacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç