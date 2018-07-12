ESABDER etkinliklere ve yarışmaya hazırlanıyor

Kanlıkavak Parkında yapılan toplantıda konuşan ESABDER Başkanı Zekai Büyükarslan, yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Her hafta düzenledikleri toplantıları farklı adreslerde düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Büyükarslan, "Her çarşamba günü yaptığımız toplantılara devam ediyoruz. Bu sefer Kanlıkavak Parkındayız. Yaz aylarının gelmesiyle farklı alanlarda bu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Yağmur yağdı fakat biz doğayla barışık olduğumuz için toplantıya devam ettik. Aslında balıkçı değil çevreci bir derneğiz. Bunu da yaptıklarımız ile kanıtlıyoruz. Önümüzde etkinlik ve yarışma var. Belediyeler ve özel hastanelerle sponsorluk anlaşmalarımızı yaptık. Hazırlıklarımız devam ediyor ve yakında tarihlerini açıklayacağız" dedi.