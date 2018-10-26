ESAĞDER'in acı günü

Hayatını kaybeden Eskişehir Ağrılılar Derneği'nin (ESAĞDER) kurucularından Fevzi Kabul'ün ağabeyi Ekrem Kabul, son yolculuğuna uğurlandı.

Derneğin Denetim Kurulu Başkanı da olan Eskişehir'in tanınmış iş insanlarından Fevzi Kabul'ün ağabeyi Ekrem Kabul, sabah saatlerinde tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören 80 yaşındaki Kabul'ün cenazesi, ikindi namazına müteakip Sami Ramazanoğlu Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Kabul için helallik alındı, daha sonra kılınan cenaze namazı ardından Asri Mezarlığına götürülerek burada defnedildi.

ESAĞDER Başkanı Mehmet Şerif Karaca, merhum Kabul'ün hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Karaca, "Şehrimizin tanınmış iş adamlarından Fevzi Kabul'ün ağabeyi Ekrem Kabul hayatını kaybetti. Derin üzüntü içindeyiz. Ekrem ağabeyimiz çok sevdiğimiz, saydığımız büyüğümüzdü. Her zaman için saygımız olan bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan cenaze namazına merhumun aile yakınları dışında, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, ESAĞDER Başkanı Mehmet Şerif Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.