ESBALDER ailesi iftarda bir araya geldi

Henüz yeni kurulmasına rağmen çok sayıda üyeyi bünyesinde bulundurmayı başaran ESBALDER’e üye vatandaşlar iftar sofrasında buluştu. Her sene düzenlenmesi amaçlanan iftar organizasyonuna; Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı. İftarın ardından açıklamalarda bulunan ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, "Birlik içerisinde oruçlarımızı açarak dualar ettik. Tüm şehitlerimizi dualarımız ile andık. Allah hepsinden razı olsun. Burada bulunan hanım arkadaşlarımıza güller verdik. Güzel bir program oluştu ve katılan herkese teşekkür ederim" dedi.