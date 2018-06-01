Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 13:01

ESBALDER ailesi iftarda bir araya geldi

Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) üyeleri, düzenlenen iftarda bir araya geldi.

ESBALDER ailesi iftarda bir araya geldi

01 Haziran 2018 13:01


Henüz yeni kurulmasına rağmen çok sayıda üyeyi bünyesinde bulundurmayı başaran ESBALDER’e üye vatandaşlar iftar sofrasında buluştu. Her sene düzenlenmesi amaçlanan iftar organizasyonuna; Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katıldı. İftarın ardından açıklamalarda bulunan ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, "Birlik içerisinde oruçlarımızı açarak dualar ettik. Tüm şehitlerimizi dualarımız ile andık. Allah hepsinden razı olsun. Burada bulunan hanım arkadaşlarımıza güller verdik. Güzel bir program oluştu ve katılan herkese teşekkür ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç