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20 Temmuz 2018 13:00

ESBALDER Ayhan Oskaylar’ı tebrik etti

Denizi olmayan Eskişehir’e yelken kupalarını getiren takım içerisinde yer alan Ayhan Oskaylar, Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) tarafından tebrik edildi.

ESBALDER Ayhan Oskaylar’ı tebrik etti

20 Temmuz 2018 13:00


Aynı zamanda ESBALDER üyesi olan Ayhan Oskaylar, plaket ve hediyeler verilerek tebrik edildi. Bu sırada bir konuşma yapan ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, "ESBALDER üyemiz Ayhan Oskaylar’ın aldığı başarı, 04 - 05 Ağustos 2018 tarihinde derneğimizce düzenlenecek olan ’Sportif Balık Avı Yarışması’ öncesinde bizlere büyük bir moral kaynağı olarak gururlanmamızı sağladı. Yerken Yelken Kulübü olarak katıldıkları Güney Marmara Kupasında 1.’lik, Burhanettin Tekdağ Kupası’nda 2.’lik ve Uluslararası Marmaris Kış Trofelerinde ise 2.’lik ödülü alarak denizi olmayan bir şehre Yelken Kupaları getirmeyi başardılar. Aynı zamanda ESBALDER üyemiz olan Ayhan Oskaylar’a bu başarılarından ötürü haftalık olağan dernek toplantımızda plaket ve hediye vererek bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ettik. Dernek üyelerimizin amatör olta balıkçılığı dışındaki farklı alanlarda gösterdikleri gayret ve başarı bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Derneğimiz olarak üyelerimizin her anlarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz. 04 - 05 Ağustos 2018 tarihlerinde düzenleyeceğimiz ’Sportif Balık Avı Yarışması’nın hazırlıkları da son hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar hiçbir balık avı yarışmasında verilmemiş olan çok büyük bir ödül ile bu etkinliğimiz süsledik. Ayrıca yarışmaya katılan tüm üyelerimize de günün anısı için hediyelerimiz olacak" dedi.




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