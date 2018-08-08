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08 Ağustos 2018 17:25

Esbalder ilk sportif balık yakalama yarışmasını gerçekleştirdi

Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER), projeli olarak kiralanmış gölette ilk olta balıkçılığı yarışmasını düzenledi.

Esbalder ilk sportif balık yakalama yarışmasını gerçekleştirdi

08 Ağustos 2018 17:25


Dernek üyeleri ile yapılan etkinlikte 70 yarışmacı ter dökerken 20’si etkinlik görevlisi toplam 265 katılımcı misafir yarışmada bir araya geldi. En büyük balığı yakalamada 44 santimetre ile Göker Bayrakdar kupayı kaldırırken en çok balık tutma kategorisinde ise Mustafa Kılıç birinciliğe sahip oldu. Yakalanan balıklar Belediye Başkanı Erdal Şanlı ve katılımcılar eşliğinde suya geri bırakıldı. Tüm yarışmacılara destekleyici firmaların hediyeleri ikinci bir şans olarak kura ile dağıtılmasının ardından üçüncü bir şans olarak daha önce verilmemiş bir hediye olan RT4 BAITBOAT çekilişini Bekir Karalı kazandı. Limit altı yakalanan balıklar sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekmek için anında suya geri bırakıldı.


Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Osman Demirtaş, göleti projeli olarak kiralayan Hasan Özübek’e ve iki gün boyunca üyeleri ağırlayıp etkinliğe destek veren Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı’ya teşekkürlerini iletti. Etkinliğin ardından katılımcılar hep birlikte vakit geçirdi.




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