ESBALDER üyelerine bilgilendirme semineri

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyelerine kanunlar ve avlanma yasakları ile ilgili bilgilendirme semineri verildi.
Aylık bilgilendirme seminerinde dernek üyeleri ve katılımcılara 4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğde yer alan kanun ve yasaklarla ilgili bilgilendirme semineri verildi. ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş tarafından üyelere ve katılımcı misafirlere verilen seminerde, tebliğde yer alan hükümlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu. Ayrıca ESBALDER'in 6 aylık çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgilendirme değerlendirmeler yapıldı.