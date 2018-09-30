İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESBALDER üyelerine bilgilendirme semineri

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyelerine kanunlar ve avlanma yasakları ile ilgili bilgilendirme semineri verildi.


Aylık bilgilendirme seminerinde dernek üyeleri ve katılımcılara 4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğde yer alan kanun ve yasaklarla ilgili bilgilendirme semineri verildi. ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş tarafından üyelere ve katılımcı misafirlere verilen seminerde, tebliğde yer alan hükümlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu. Ayrıca ESBALDER'in 6 aylık çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgilendirme değerlendirmeler yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.