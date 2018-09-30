ESBALDER üyelerine bilgilendirme semineri

Aylık bilgilendirme seminerinde dernek üyeleri ve katılımcılara 4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğde yer alan kanun ve yasaklarla ilgili bilgilendirme semineri verildi. ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş tarafından üyelere ve katılımcı misafirlere verilen seminerde, tebliğde yer alan hükümlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu. Ayrıca ESBALDER'in 6 aylık çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgilendirme değerlendirmeler yapıldı.