ESBALDER’de Olağan Genel Kurul heyecanı

Genel Kurul’da kurucu Başkan Osman Demirtaş’ın 2020 yılının Mart ayına kadar devam etmesi kararlaştırıldı. Başkan Demirtaş 20 kişilik yönetim ekibi ile göreve gelirken, kurul sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ilklere imza atacaklarını kaydeden Başkan Demirtaş, "Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesidir. Sürdürülebilir olta balıkçılığının yanında çocuklarımıza temiz bir doğa bırakmak için çalışacağız. Bu kapsamda etkinlikler ve güzel organizasyonlara imza atacağız. ESBALDER; saygın, kurallara uyan, devlet terbiyesi ile 4/2 tebliğin işlemesi için uğraşan bir dernek olmaktan gurur duymaktadır" dedi.