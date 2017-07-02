Esen: “Tek çare birlik olmak”

Başta siyasilerin çekişmeyi bir kenara bırakarak, şehrin markası olan Eskişehirspor için birlikte hareket etmeleri gerektiğine dikkat çeken Esen, bu zorlu süreçte herkesi göreve çağırdı.

Başkan Halil Ünal’ın çağrısını hatırlatan ASGD Başkanı Esen, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Herkes çok iyi bilsin ki, bu şehrin markası Eskişehirspor ve taraftarıdır. Bu takıma asgari ücretle geçinen taraftar kadar şehrin ileri gelenleri sahip çıkmıyor. Başkan Halil Ünal’ın yaptığı çağrıların karşılık bulmamasını hayret ve üzüntü içinde izliyoruz. Biz istiyoruz ki bu tarihi başarılarla dolu takım bu konularla anılmasın. Eski başarılarına yeniden kavuşsun. Bunun için öncelikle siyasilerin ortaya fikirler sunması bu şehri ateşlemesi gerekiyor. İş adamları ve önde gelenler unutmasınlar ki, zor günlerde bu şehrin takıma sahip çıkmazlarsa bunu taraftar hiçbir zaman unutmayacaktır. Ben inanıyorum ki bu hafta herkes taşın altına elini koyacak. El birliği ile bu takımı yeniden hak ettiği yere taşıyacağız. Aksi durumları düşünmek bile istemiyoruz. Şehrin takımına sahip çıkmak herkesin bir borcudur. Bu borcu ödeme günü gelmiştir. Artık gün birlik olup bu takımı ayağa kaldırma günüdür” dedi.