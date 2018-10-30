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Eses'in gençleri mücadelesine devam ediyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un genç oyuncuları, takımlarının geçen sezon gösterdiği performans ile başa baş gidiyor.


Maddi sıkıntılar dolayısıyla yeni transferlerine lisans çıkartamayan Eskişehirspor'da altyapı oyuncuları göz doldurmaya devam ediyor. Fuat Çapa önderliğinde İstanbulspor galibiyeti ile ligde 10 haftada 8'inci puanını toplayan gençler, takımın geçen sezonki performansını yakalamış durumda. Ligde 4 hafta sonra puanla tanışan genç ekip, topladığı 8 puan ile 16'ncı sırada bulunuyor. 2017-2018 futbol sezonunda 10'uncu hafta itibariyle Erkan Zengin, Semih Şentürk, Ofoedu, Bruno Mezenga ve Uğur İnceman'lı takım da 8 puan toplamıştı.


Aynı puanı topladı, sıralama değişti


Geçen sezonki gibi 8 puan toplamasına rağmen ligde 2017-2018 sezonundan daha kötü bir sıralamada yer bulan genç ekip, düşme potasında bulunuyor. Geçen sezon daha fazla gol atıp kalesinde daha az gören Siyah Kırmızılı ekip aldığı eksi 3 puana rağmen 14'üncü sıradaydı. Kırmızı Şimşekler Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek. Eses'in gençleri, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

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