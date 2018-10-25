ESİP heyeti Ankara'da

Eskişehir İlçeleri Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ESİP) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bazı temaslarda bulunarak milletvekillerine yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile proje ve sunum dosyalarını ilettiler,

Eskişehir‘in 12 ilçesinin dernek başkanı ile 2 ilçesinin vakıf başkanlarının oluşturduğu ESİP heyeti, TBMM'de Eskişehir'in tüm milletvekilleri ile Eskişehirli olan Ankara Milletvekili Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan ESİP Dönem Başkanı olan Günyüzülüler Dernek Başkanı Engin Çapar, “TBMM ziyaretimizde; şehrimizdeki hemşehrilerimizin sorunları ile bu sorunların çözümüne dair görüş ve önerilerimizi tüm vekillerimize aktardık. Bünyemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının (STK) ortak imzası ile hazırlanan proje ve sunum dosyamızı ilgili vekillerimize sunduk. Şehrimizin vekillerinin halkımızın sıkıntılarına çözüm üretme yolunda; halk ile iç içe olup, toplumu oluşturan en büyük paydaşlardan olan STK'lar ile ile birlikte hareket edilmesinin önemini vurgulamaya çalıştık. Hazırladığımız projelerin hayata geçirilmesinde tüm vekillerimizden gerekli desteği beklediğimizi ve STK'ların görüş ve önerilerine cevap vermeye çalışan, birlikte hareket eden vekillerimizin tüm imkanlarımız ile yanında olacağımızı kendilerine ilettik” diye belirtti.