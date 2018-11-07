Esişehir'de kışa hazırlık ve karla mücadele toplantısı

Kış dönemi mevsim şartlarının ağır geçmesi göz önüne alınarak, ihtiyaç ve eksiklik duyulan konular hakkında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda “Kışa Hazırlık ve Karla Mücadele” toplantısı yapıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve ilgili kamu kurum müdürleri katıldı. Kış döneminin ağır geçmesi göz önüne alınarak, trafik güvenliğinin yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğine de büyük önem verdiklerini dile getiren Vali Çakacak, “İlgili kurum ve kuruluşlarımızla yapılan hazırlıkları yeniden gözden geçirmek ve koordinasyonu gerektiren hususlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik” dedi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, emniyet şeritlerinin gereksiz yere işgal edilmemesini, ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden ulaşılabilir olmalarını istedi. Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandığını hatırlatan Vali Çakacak, oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu, trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği yerlerde gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esasların yürürlükte olduğunu kaydeden Vali Çakacak, özellikle taşıt sürücülerinin durdurularak, görüş mesafesinin azaldığı yerlerde takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, gündüzleri ise yakını gösteren ışıklarını yakmaları hakkında uyarılacağını söyledi.

Vali Çakacak, kar yağışlarının başlaması ile birlikte yolların kapanması, buzlanması ve güvenli trafik akışını tehlikeye sokacak olayların yaşanmaması için tedbirlerin önceden alınması gerektiğine işaret etti. Kasım ayı itibariyle kış şartlarının oluşmaya başladığını bildiren Vali Çakacak, kentin önemli bir noktada olduğunu, alınacak tedbirlerle alakalı ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli görevler düştüğünü belirtti. Vatandaşların ulaşım ve seyahatlerini daha rahat yapabilmesi için her türlü güvenliğin sağlanarak aksamaya meydan verilmemesini ve bu konu hakkında ilgili kurum ve kuruluşların hassas davranmalarını isteyen Vali Çakacak, karla mücadele varsa, ilgili kurum yetkililerinin ve görevlilerin mesai mefhumu gözetmemesi gerektiği söyledi. “Yoğun kış döneminde, trafiğin güvenli bir şekilde sağlanmasına büyük önem vermeliyiz” diyen Vali Çakacak, şehir merkezindeki ani yağışlarda trafiği rahatlatma adına hemen yapılması gereken müdahalenin hiçbir gecikmeye mahal vermemesini, çalışanların, öğrencilerin ve bilhassa 112 Acil Ambulanslarının güvenli bir şekilde hem hastaya hem de almış oldukları hastayı hastaneye ulaştırmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Toplantı, ilgili kurum ve kuruluşların dilek ve temennilerini iletmesinin ardından sona erdi.