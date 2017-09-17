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17 Eylül 2017 01:39

Eski bakandan efeleri kıskandıracak zeybek gösterisi

Seyitgazi Belediyesi tarafından kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle yapılan Uluslararası Zeybek Festivali’nde Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof.

Eski bakandan efeleri kıskandıracak zeybek gösterisi

17 Eylül 2017 01:39

Dr. Nabi Avcı rüzgarı esti. Tüm ilçe halkıyla beraber zeybek oynayan Avcı, yaptığı figürlerle adeta efeleri kıskandırdı.


Seyitgazi Belediyesi kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle bu yıl 1’inci Uluslararası Zeybek Festivali düzenlendi. Akşam saatlerinde başlayan festival, geç saatlere kadar devam etti. Protokolün yaptığı konuşmaların ardından Kırka efelerinin, yöreye ait zeybek oyunu ile devam etti.


Avcı’dan efeleri kıskandıracak zeybek oyunu


Daha sonra sahnede bulunan sunucu bir rekor denemesi yapmak istedi ve tüm katılımcıları zeybek alanına davet etti. Bu esnada Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, ceketini ve kravatını çıkararak alkışlar eşliğinde alanın ortasına doğru geldi. Çalınan türküyle tüm katılımcılar zeybek oynaya başladı. Eski Bakan Avcı, önce Seyitgazi Belediyesi Başkanı Hasan Kalın ile karşılıklı oynadı. Ardından ilçe halkının yapmış olduğu çemberde sıraya girerek, zeybek oynamaya başladı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü’nün de eşlik ettiği zeybeğe, yöre halkı Avcı’yı yoğun alkışa tuttu.


Yaptığı figürlerle adeta efeleri kıskandıran Avcı, türkünün bitmesiyle yine yoğun alkış alarak yerine geçti.




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