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08 Haziran 2018 15:19

Eski ders kitapları geri dönüşüme yollanıyor

Karne sevincinin yaşandığı Kırka’da, 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Eski ders kitapları geri dönüşüme yollanıyor

08 Haziran 2018 15:19


Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde öğrenim gören öğrenciler, karne almanın sevincini yaşadı. Eğitim döneminin sona ermesiyle buruk bir mutluluk yaşayan öğrenciler, örnek bir davranışa imza attı. Yıl boyunca okullarında kağıt atıkları ve eski ders kitaplarını toplayan öğrenciler, bunları geri dönüşüme kazandırarak hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayacak.


Konuyla ilgili karne dağıtım töreninde açıklama yapan Kırka Atatürk İlkokulu Müdürü Murat Tetik “2017-2018 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Öğrencilerimizle birlikte 1 yılı geride bırakmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl boyunca kullanılan kitaplar, defterler ve geri dönüştürülebilecek gereçler okulumuzda toplanıyor. Geri dönüşüm, günümüzde çok önemli bir yere sahip. Dünyamızın daha yaşanabilir bir yer olması, geleceğe umutla bakabilmemiz için çocuklarımıza bunu erken yaşlarda aşılamamız gerekiyor. Okullarımızda da yıl boyunca birçok kağıt kullanılıyor ve çoğu yerde bunlar ne yazık ki çöpe gidiyor. Biz farkındalık oluşturmak, çevreye faydalı olmak adına böyle bir uygulama başlattık. Bunun herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Öğrencilerimiz de buna ilgi gösterdi ve bu mutluluk verici bir gelişme” ifadelerini kullandı.




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