Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 13:28

Eski sevgililerin köpek davası avukatlar yüzünden yarım kaldı

Eskişehir’de ayrıldıktan sonra sahip oldukları köpeği paylaşamayan iki kişinin davası, avukatların karşılıklı münakaşası yüzünden ertelendi.

Eski sevgililerin köpek davası avukatlar yüzünden yarım kaldı

25 Mayıs 2018 13:28


Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, davacı Osman Orhan Baçaru ile avukatlar hazır bulunurken, davalı taraf Ezgi Bölükbaşı’nın duruşmaya gelmemesi de dikkatlerden kaçmadı.



“Hukuki haklar göz ardı edilmemeli”


Davanın ilk duruşmasında konuşan Baçaru’nun avukatı Oytun Süllü, müvekkilinin mağdur edildiğini ifade etti. Haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade eden Süllü, “Marley daha önceden müvekkilime sahiplendirilmiştir ve mülkiyeti müvekkilime geçmiştir. Marley derhal müvekkilime teslim edilmelidir. Mesela davalı Ezgi, köpeğini Osman’a sahiplendirdi ve aralarında duygusal bir bağ olmadı. Osman köpeğini alıp gitti. 6 ay sonra bir ev değişikliği için köpeğini eski sahibine 1 haftalığına emanet etmek istedi. Akabinde Ezgi hanım köpeği geri vermedi ve daha sonra ‘psikolojim bozuldu’ dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Davacı ve davalı arasında duygusal bir ilişki olduğu için karmaşık gibi görünen bu olay nedeniyle hukuki haklar göz ardı edilmemeli” açıklamalarında bulundu.


Davada hakimin uyarmasına rağmen söz almayarak karşılıklı münakaşaya giren taraf avukatları sebebiyle duruşma 25 Eylül tarihine ertelendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
22
°
C
  • Cumartesi
    22°C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç